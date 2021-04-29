وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الميزانية العامة لإحالتها إلى الدبيبة

اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة توصيات مجلس النواب حول مشروع الميزانية، 25 أبريل 2021، (المالية)

أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الميزانية العامة للدولة بعد التوصل إلى الإطار النهائي للمشروع بعد دراسة مستفيضة، تمهيد لإحالته إلى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الذي سيحيله إلى مجلس النواب.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2021، عقدت اجتماعها الثاني اليوم الخميس بديوان وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة واصلت اجتماعاتها وبحثت التوصيات والملاحظات الواردة من مجلس النواب الخاصة بمشروع الميزانية العامة لسنة2021، وتطرقت إلى الآلية التي تم من خلالها مناقشة بنود مشروع الميزانية العامة وفق رؤى وتوصيات مجلس النواب ووضعها موضع التنفيذ.

وأضافت الوزارة أنه في الختام الاجتماع «تم التوصل للإطار النهائي لمشروع الميزانية العامة بعد دراستها دراسة مستفيضة وتم وضع اللمسات الأخيرة لها لأجل إحالتها إلى رئيس الحكومة الوطنية والذي بدوره يقوم بإحالتها إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

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وأعاد مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية بعدما صوت على هذا الإجراء أغلبية النواب خلال الجلسة التي عقدت بمدينة طبرق في 20 أبريل الجاري.

وطالب مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بتعديل مشروع قانون الميزانية العامة وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.