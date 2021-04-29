سقوط مسجل خطر يروج المخدرات في «مربع القن» ببنغازي (صور)

جانب من الأحراز المضبوطة مع مسجل خطر في بنغازي، 29 أبريل 2021. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، ضبط مسجل خطر يروج مخدرات في ما يعرف بـ«مربع القن» في بنغازي.

وأوضحت المديرية في بيان صحفي، ورود معلومات إلى «قسم التحريات العامة عن الاشتباه بشخص مسجل خطر يروج المخدرات في أحد المناطق التي تنشط بها هذه التجاره بمدينة بنغازي». ونوه البيان إلى «تكليف مجموعة التحريات بالقسم بمراقبة الشخص المشتبه به وجمع أكبر قدر من المعلومات»، مشيرا إلى «مراقبته بدقة؛ حيث شوهد وهو يقوم بتحركات مشبوهة ورصده وهو يبيع مواد مخدرة».

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وعقب ضبط المتهم جرى تفتيشه، وحسب المديرية، «وجد بيده 3 علب بلاستيكية، اثنان نفس اللون يوجد بها 102 قطعة حشيش، والثالثة لونها اخضر بها 100 قرص حبوب هلوسة يشتبه أنها (بترل) و(20) قرص يشتبه انها (بتمون)، وثلاث قنينات ما يعرف روح الروج (قوتشه) ».

واختتم بيان المديرية بالقول: «جرى الانتقال بالمتهم إلى قسم التحريات العامة وتسليمه إلى المناوب؛ حيث جرى إعداد نموذج إحالة للمذكور إلى مكافحة المخدرات فرع بنغازي للاختصاص».