الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار (22- 29 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 08:23 مساء
الأداء الأسبوعي لأسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الرسمية والموازية. (بوابة الوسط)

تباين أداء السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار في تعاملات الأسبوع مقابل الدينار الليبي هذا الأسبوع.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، تراجعت العملة الأميركية بفارق قرش واحد، مسجلة 4.47، اليوم الخميس، مقابل 4.48 دينار الخميس الماضي، وفي حين استقر الجنيه الاسترليني في التعاملات الأسبوعية عند 6.24 دينار، صعد سعر اليورو بفارق ثلاثة قروش مسجلا 5.42 د‫ينار مقابل 5.39 د‫ينار.

وفي السوق الموازية، ارتفع سعر العملة الأميركية هذا الأسبوع بفارق قرشين اثنين مسجلا 5.13 دينار مقابل 5.11 دينار نهاية الأسبوع الماضي، في حين استقر اليورو عند 6.15 دينار والجنيه الإسترليني عند سبعة دنانير، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

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