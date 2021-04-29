أبوخزام يبحث في مصراتة تهيئة الظروف لعودة نازحي تاورغاء والكراريم وأبوقرين والوشكة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 07:45 مساء
اجتماع أبوخزام مع ممثلي النازحين في مصراتة. (حكومة الوحدة الوطنية)

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، اليوم الخميس، اجتماعا في مصراتة لبحث تهيئة الظروف من أجل عودة النازحين إلى تاورغاء والكراريم وأبوقرين والوشكة إلى مناطقهم.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة أبوخزام إلى مصراتة تهدف إلى الاطلاع على احتياجات المواطنين المهجرين القانطين في نطاق البلدية من مختلف مناطق ليبيا.

وأوضحت أن أبوخزام عقد خلال زيارته، لقاء مع عدد من النازحين داخل البلدية، بحث فيه آلية تهيئة الظروف لعودة نازحي تاورغاء، والكراريم، والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة وخدمات شبكة المياه في فرع بلدي الوشكة وأبوقرين، وتسهيل عودة سكان المنطقتين.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن الحضور شددوا، خلال اللقاء، على ضرورة فتح الطريق الساحلي لتسهيل حركة المرور للمواطنين لأهميتها الخدمية.

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