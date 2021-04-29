توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها زليتن وجنزور

مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» داخل مركز طبي في بنغازي، 25 أبريل 2021. (الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تعرضا لعدوى فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت 217 حالة جديدة من إجمالي 371 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا.

وحسب النشرة الوبائية اليومية الصادرة عن المركز، فقد حلت زليتن ثانية مع 19 إصابة تليها جنزور (18 إصابة)، ثم صبراتة (17)، ومصراتة (14)، وزلطن (12)، وظاهر الجبل (11).

إضافة إلى ست حالات في القره بوللي والمايه وبني وليد وقصر بن غشير، وخمس في السائح والقبة وترهونة، وأربع في طبرق وسرت، وثلاث في غدامس والخمس، واثنتين في سبها وتازربو وأجدابيا وصرمان، وحالة واحدة في العامرية وقصر الأخيار.

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وتصدرت طرابلس أيضا قائمة المدن الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مع 333 حالة من إجمالي 484 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا، وجاءت مصراتة ثانية مع 24 حالة، تليها سبها (23)، ثم زلطن (22)، وصبراتة (15)، ودرج (14)، والزاوية الغرب والزاوية الجنوب (13)، وسرت (11)، والقبة (7)، وأجدابيا (4)، والخمس (3)، وتازربو (2).

فيما توزعت الوفيات الأربع المسجلة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع حالة واحدة في كل من الزاوية الغرب، ونالوت، والزاوية الجنوب، وأجدابيا.