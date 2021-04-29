«مكافحة الأمراض»: 371 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» في جادو، 25 أبريل 2021. (بلدية جادو)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 484 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «392»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الأربعاء، 2081 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 1710 عينات، وإيجابية 371 عينة بنسبة 17.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 177 ألفا و72 حالة، بينها 11 ألفا و377 نشطة، و162 ألفا و672 شفاء، فيما توفي 3023 شخصا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.