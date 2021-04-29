النهر الصناعي: عودة تدفق المياه من المسار الأوسط بعد قطعها لساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 03:31 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم الخميس، البدء في أعمال إعادة ضخ المياه وتدفق المياه للمستهلكين بعد توقفها جراء انقطاع الكهرباء.

وأوضح الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة الضخ بترهونة ليلة أمس تسبب في توقف الضخ من المسار الأوسط، وأشار إلى عودة الكهرباء إلى المحطة والبدء في أعمال إعادة الضخ وتدفق المياه.

- مسؤول بـ«النهر الصناعي»: قادرون على زيادة إنتاج المياه لأكثر من مليون متر مكعب يوميًّا

وأكد المسؤول باللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب، قدرة الجهاز على زيادة إنتاج المياه إلى مليون متر مكعب يوميا في حال توافر الحماية والتأمين لمرافق الجهاز، وأوضح أن «الجهاز قادر على إرساء 70 بئرا إضافية؛ لرفع الإنتاج لأكثر من مليون متر مكعب يومي مع نهاية العام الحالي بشرط توافر الحماية والتأمين».

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