المنفي يبحث مع كوبيش خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 02:45 مساء
لقاء المنفي وكوبيش في طبرق، 29 أبريل 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء في طبرق، اليوم الخميس، حيث استمع المنفي إلى إحاطة المبعوث الأممي بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا.

وتناول الطرفان سبل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأمس الأربعاء، التقى كوبيش نائبي رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، لمناقشة فتح الطريق الساحلي وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، حيث رحب بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وحث على تعيين وإدماج النساء بما في ذلك في قيادة المفوضية، وعرض دعم الأمم المتحدة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.

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