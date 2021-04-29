السايح يستعرض مع القائم بالأعمال اليوناني الاستعدادات للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 12:32 مساء
من لقاء السايح والقائم بالأعمال اليوناني، 29 أبريل 2021. (مفوضية الانتخابات)

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، القائم بالأعمال اليوناني أيوانيس ستاماتيكوس، لبحث استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس المفوضية، «ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات»، وفق بيان منشور على صفحة المفوضية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بدوره، أشاد القائم بالأعمال اليوناني بجهود المفوضية والقائمين عليها في سبيل «توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية»، حسب تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن زيارة القائم بالأعمال اليوناني تأتي ضمن زيارات متواصلة لممثلي السفارات والبعثات الدولية إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا.

من لقاء السايح والقائم بالأعمال اليوناني، 29 أبريل 2021. (مفوضية الانتخابات)
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