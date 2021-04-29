السني: مجلس الأمن يعقد اجتماعا غير رسمي لمناقشة ملف المرتزقة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 10:37 صباحا
السفير طاهر السني يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا غير رسمي، اليوم الخميس؛ لمناقشة آخر الأوضاع في ليبيا، خصوصا ملف المرتزقة.

وأوضح السني أن الاجتماع جاء بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية في المجلس، حيث سيتناول سبل مواجهة هذا التحدي، حسب تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وأشار إلى أن مجلس الأمن سيتطرق إلى تأثير هذا الملف على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام، وسيقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إيان كوبيش إحاطة بالخصوص.

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