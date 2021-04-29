ضبط زواحف وحشرات مجففة تستعمل في أغراض مشبوهة بالعجيلات

حشرات مضبوطة في محال الأعشاب بالعجيلات. (مركز الرقابة على الأغذية)

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط زواحف وحشرات مجففة «لا تستعمل في الغرض الطبي وإنما في استعمال مشبوه»، وذلك خلال حملة على بعض مجال الأعشاب في العجيلات.



وقام مفتشوا المركز برفقة عناصر الحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت محال بيع للأعشاب داخل بلدية العجيلات، تبين خلالها أن النظافة العامة غير جيدة، مع عدم وجود شهائد صحية، وفق بيان صادر عن المركز، الخميس.



كما تلاحظ أن التهوية والأرضيات غير مطابقة للإشترطات الصحية المطلوبة، فضلاً عن العثور على مستحضرات طبية مجهولة المصدر و أخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى عمليات تقطير وتبخير لأعشاب مجهولة التركيبة. وقد تم اتخاد الإجراءات القانونية من قبل جهاز الحرس البلدي.

حشرات مضبوطة في محال الأعشاب بالعجيلات. (مركز الرقابة على الأغذية)