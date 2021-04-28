الانتخابات والوضع في الجنوب محور لقاء كوبيش مع الدبيبة وبوجناح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 11:54 مساء
لقاء سابق لكوبيش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس. (أرشيفية: البعثة الأممية)

التقى المبعوث الأممى لدى ليبيا يان كوبيش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ونائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح، وذلك لمناقشة عدد من الملفات منها الانتخابات المقبلة، والوضع في الجنوب تزامناً مع اشتعال الأحداث في تشاد.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان اليوم الأربعاء أن الاجتماع بين كوبيش والدبيبة تناول «التقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية والخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021».

كما تطرق اللقاء إلى موضوع «الميزانية فضلاً عن مجالات التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة لدعم الشعب الليبي، وكذلك الوضع الأمني في ليبيا والمنطقة عقب التطورات الحاصلة في تشاد».

وأشارت البعثة إن كوبيش أطلع الدبيبة على زياراته الأخيرة والمحادثات التي أجريت في عواصم مختلفة لدعم جهود السلام في ليبيا، كما ناقش الطرفان قراري مجلس الأمن الدولي 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين تم اعتمادهما مؤخراً وسبل تنفيذهما، بما في ذلك تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإرسال مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة.

وفي لقائه مع بوجناح، ناقش كوبيش الوضع الأمني في البلاد ولا سيما في جنوب ليبيا خاصة في ظل التطورات الأخيرة في تشاد. وطلب بوجناح «دعم الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الليبية، لا سيما العسكرية والأمنية، ولسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا».

كما جرت مناقشة سبل تعزيز الدعم الإنساني للبلدات والمدن الجنوبية من خلال وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها.

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