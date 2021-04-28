باشاغا: اختيار المستشار أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا يؤكد استقلال القضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 08:36 مساء
المرشح لرئاسة حكومة الوحدة ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)

علق المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، على اختيار أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالإجماع المستشار عبدالله أبورزيزة لرئاسة المحكمة خلفا لرئيسها السابق المستشار محمد الحافي، معتبرا أن اختيار أبورزيزة «يؤكد على استقلال القضاء».

وقال باشاغا، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأربعاء، إن «اختيار السادة المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسًا للمحكمة العليا؛ يمنحنا الكثير من الأمل والتنبؤ بمستقبل أفضل للعدالة وسيادة القانون في بلادنا».

وأضاف باشاغا، في تغريدة ثانية: «أن هذا القرار يؤكد استقلال القضاء وحرص أعضاؤه أكثر من غيرهم على احترام الشرعية والمشروعية القانونية التي هي أساس ممارسة أي مسؤول لمهامه الوظيفية».

- الجمعية العمومية تختار المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا

ودعا باشاغا في تغريدة ثالثة أعضاء مجلسي النواب والدولة «للعمل معًا على استكمال مسار تغيير وتحديث ما تبقى من المناصب السيادية، وحسم القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية» التي أكد أنه «لا تنازل عن إجرائها في موعدها ديسمبر المقبل».

واختار أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالإجماع المستشار عبدالله أبورزيزة لرئاسة المحكمة خلفا للمستشار محمد الحافي في عملية تصويت جرت اليوم.

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