وصول معدات تشغيل جهاز الرنين المغناطيسي إلى مستشفى بني وليد العام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 28 أبريل 2021, 07:33 مساء
شحنة المستلزمات والمعدات الطبية التي وصلت إلى مستشفى بني وليد. (الإنترنت)

استلم ‏مستشفى بني وليد العام، اليوم الأربعاء، شحنة من المعدات التشغيلية الخاصة بجهاز الرنين المغناطيسي في المستشفى مقدمة من وزارة الصحة لتشغيل الجهاز.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر إلى «بوابة الوسط» أن الشحنة تضم جهاز حقن الصبغة، وجهاز التخدير الخاص ببعض الحالات التي يلزم تخديرها أثناء التصوير بجهاز الرنين المغناطيسي، وطابعة أفلام حديثة، ومستلزمات طبية خاصة بجهاز حقن الصبغة.

وأضاف أن الشحنة تشمل أيضا قطع غيار ومشغلات لأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية نوع «فليبس» الموجودة داخل أقسام العناية والمواليد والإسعاف والطواري بالمستشفى، إضافة إلى قطع غيار ومشغلات لأجهزة قياس نبض الجنين نوع «فليبس» الموجودة داخل قسمي الولادة وصالة الولادة بالمستشفى.

وقال التويجر إن المهندسين سيقومون اليوم بتركيب جهاز الحقن والطابعة وجهاز التخدير لجهاز الرنين المغناطيسي ليقدم خدماته للمرضى داخل المدينة.

شحنة المستلزمات والمعدات الطبية التي وصلت إلى مستشفى بني وليد. (الإنترنت)
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