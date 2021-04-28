تحرير فتاة والقبض على خاطفيها في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 02:02 مساء
المتهمون بخطف فتاة في مصراتة، 28 أبريل 2021. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، اليوم الأربعاء، تحرير القبض على أربعة أشخاص بتهمة خطف فتاة أثناء ذهابها للمدرسة.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة الغيران يوم السبت الماضي يفيد بخطف أشخاص مجهولي الهوية فتاة أثناء ذهابها إلى المدرسة في الفترة الصباحية، ليتقرر فتح محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن مصراتة بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إرسال برقية بخصوص الواقعة إلى قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة، بهدف إجراء البحث والتحري وجمع المعلومات وإلقاء القبض على المتهمين.

- ضبط عصابة ببنغازي خطفت فتاة من طرابلس وطلبت فدية 1.5 مليون دينار

وباشرت فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة البحث والتحري وجمع المعلومات، حيث تم التعرف على المتهمين ومكان وجودهم، وإبلاغ النيابة وأخذ الإذن بمداهمة المكان. والإثنين الماضي، داهمت فرقة القبض التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة مكان وجود المتهمين وحررت الفتاة المخطوفة وضبطت المتهمين.

والمتهمون هم «إ.ع.أ»، و«إ.م.ا»، و«ح.ح.أ»، و«م.ع.ا»، وبالاستدلال اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

سيارات استخدمها المتهمون في عملية الخطف.
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لمسة وفاء - محمد الهبري (الحلقة 15)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 15)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 15)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 15 - الأخيرة)
فيديو
تألق الليبي فطيس في «أفريقية الشطرنج»
رياضة محلية
«بايونتيك» «واثقة» من فاعلية لقاحها ضد النسخة الهندية من «كورونا»
دولى
القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على ...
ليبيا
تنتظرها مجموعة نارية.. ليبيا تواجه السودان في الدور التمهيدي لكأس العرب
رياضة محلية
المنفي يعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي
ليبيا
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق