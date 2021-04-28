«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 28 أبريل 2021)

غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، طرح الأحمال لمدة ساعة، في الفترة ما بين الخامسة والثامنة مساء، في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية.

وأشارت إلى طرح ساعتين في الفترة ما بين الرابعة والثامنة مساء في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، على ما أظهرت نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويتسق ذلك مع تصريحات مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، الذي أعلن أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان»، موضحا أن توزيع الأحمال خلال الشهر سيتم بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.