«مكافحة الأمراض»: 447 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 11:13 صباحا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 512 مصابا، في حين توفي تسعة آخرين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 2412 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 500 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 82 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1035 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 99 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 69 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 73 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 62 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق أربع عينات.

وأُرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 84 عينة، ومختبر منصة النفط طرابلس 23 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 20 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا تسع عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 71 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 242 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 35 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 176 ألفا و701 حالة، منها 11 ألفا و494 نشطة، و162 ألفا و188 متعافى، و3019 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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