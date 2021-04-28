مؤسسة النفط تحتفل باليوم الوطني للسلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 11:08 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط، طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت).

تحتفل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، باليوم الوطني للسلامة، في 28 أبريل من كل عام.

وقالت المؤسسة إن هذا اليوم له طابع خاص للعاملين في قطاع النفط والغاز «الحيوي»، الذي تصاحب جميع مراحل عملياته «أنواع متعددة من المخاطر»، مؤكدة تبنيها مبدأ «السلامة أولًا» في العمل، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وصرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله بأنه رغم التحديات و«شح الميزانيات ومصادر التمويل»، إلا أن الالتزام باشتراطات وقواعد السلامة العامة وسلامة العمليات أولوية قصوى، إضافة إلى تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالصحة المهنية، في ظل الظروف الراهنة من انتشار وتفشي لفيروس «كورونا المستجد» والسلالات المتحورة منه.

وتابع صنع الله: «ولأن سلامة وصحة العاملين تمثل أولوية لدينا، ترجمت الإدارة العليا للمؤسسة هذا الاهتمام برفع مستوى الاستعداد لمجابهة الجائحة إلى أقصاها، بتسخير جميع الموارد لدعم الشركات في أعمال الاحتواء، وتقليل معدلات الإصابة والانتشار، رغم النقص الحاد والشح في الميزانيات».

وأكد ضرورة التزام العاملين بجميع قواعد السلامة؛ للحد والتقليل من المخاطر والإصابات، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد والتقليل من مخاطر التعرض للإصابة؛ حتى يتسنى المضى قدما في بيئة عمل آمنة وسليمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات بعد إصابته في منافسات بطولة العالم
رياضة عالمية
تنتظرها مجموعة نارية.. ليبيا تواجه السودان في الدور التمهيدي لكأس العرب
رياضة محلية
المنفي يعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي
ليبيا
ناس اليوم (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - ساسي العجيلي (الحلقة 14)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 14)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 14)
فيديو
الغربال (الحلقة 14)
فيديو
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
ماكرون يدين «بأشد العبارات القمع» في تشاد
دولى
بيع حذاء رياضي انتعله كانييه ويست برقم قياسي
منوعات
«رايتس ووتش» تتهم «إسرائيل» بارتكاب الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

20 جنرالا يحذرون من «تفكك فرنسا» ولوبن تدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات