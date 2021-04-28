أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 10:29 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على غالبية مناطق الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع غدا الخميس، وتبقى مرتفعة على بقية المناطق، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على أغلب هذه المناطق.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل من رأس اجدير حتى مصراتة، بينما تكون جنوبية فجنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة، ودرجات الحرارة القصوى معتدلة على الساحل من رأس اجدير حتى مصراتة، تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية، وتصل على سرت وأبونجيم إلى 42 درجة مئوية، وبين 30 و37 درجة مئوية على بقية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة على غالبية المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
تتكاثر السحب من حين لآخر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و37 درجة مئوية.

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