خطوة استباقية من «توتال» لمنافسة «إيني» و«بي بي» في ليبيا

صنع الله وعضو مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير خلال لقاء عبر تقنية الفيديو مع رئيس توتال، 18 نوفمبر 2021، (مؤسسة النفط)

كشف تقرير فرنسي خطوة استباقية بادرت بها شركة النفط «توتال»، لتسبق الشركات الكبرى الأخرى، من خلال مساعي إعادة تموقعها في ليبيا والجزائر، الدولتين الاستراتيجيتين لها «رغم حالة الضبابية السياسية فيهما».

وسلطت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على خفايا زيارة رئيس «توتال» باتريك بوياني، ورئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط لفرع الاستكشاف والإنتاج، لوران فيفييه، الجزائر أولًا ثم ليبيا، بالفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن الهدف من زيارة بوياني وفيفييه وفريقهما إلى طرابلس هو طمأنة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وإظهار رغبة العملاق الفرنسي في مواصلة الاستثمار في هذا البلد الذي يعتبر استراتيجيا للغاية، على عكس الجزائر التي تستخرج الشركة منها النفط بشكل أساسي وليس الغاز، سواء في البحر أو على اليابسة.

«توتال» تسعى لسبق «إيني» و«بي بي»

ونقلت المجلة الفرنسية، عن مصدر قوله، إن الزيارة كانت خطوة أكثر استباقية لشركة «توتال» في ليبيا، أمام الشركات الكبرى الأخرى الموجودة في البلاد، لا سيما «إيني» الإيطالية، و«بي بي» البريطانية.

والتقى مسؤولو «توتال» نظراءهم من المؤسسة الوطنية للنفط، وناقشوا التطورات المحتملة حول مجالاتهم المشتركة.

وتناول رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، مع المدير التنفيذي لـ«توتال»، احتياجات شركتي الواحة ومبروك لزيادة معدلات الإنتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى إدخال تقنية الطاقة الشمسية بمنظومات شركة الواحة، وبرامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن بوياني وعد بتقديم مزيد المساهمات، وعلى رأسها المساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام في ليبيا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تسعى لتحقيق هذه الأهداف الحيوية مع شريكها «توتال»، لأجل النهوض بقطاع النفط الليبي، الداعم الرئيسي والوحيد للاقتصاد الوطني.