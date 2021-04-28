القيادة العامة: لا يربطنا أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا ولا على مستوى التواصل

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه لا يربطها «أي رابط بالحكومة الموقتة سواء سياديا أو خدميا وحتى على مستوى التواصل».

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته القيادة العامة، بشأن استعدادها لاستقبال وتأمين اجتماع حكومة الوحدة الوطنية في مدينة بنغازي.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده بمدينة بنغازي أمس الإثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

ولم يذكر الناطق أسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.

القيادة العامة تؤكد استعدادها لاستقبال وتأمين اجتماع حكومة الوحدة الوطنية

وأكدت القيادة العامة أنها مستعدة لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأن «الأمن يسود شرق ليبيا».

وقالت في بيان الثلاثاء، إن الأيام الثلاثة الماضية، شهدت نشر وسائل إعلام «تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت لإنتاج سلطة موحدة»، معلومات «كاذبة» مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة، والتي بسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة «الحكومة الموقتة» إلى مدينة بنغازي.

وشددت القيادة العامة على أن «مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة»، مؤكدة أن «الأمن يسود شرق ليبيا»، كما «أننا على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى».

ولفت البيان إلى «تواجد أجهزة شرطية وأمنية نظامية ذات خبرة واطلاع أمني واسع مدعومة بوحدات عسكرية على مستوى عالٍ من التدريب والاعداد والتنظيم، في مناطق تأمين القوات المسلحة».