هيئة مكافحة الفساد تدعو وزراء ووكلاء «الوفاق» لتعبئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأسرهم خلال أسبوع

شعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. (أرشيفية: الإنترنت)

أهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالوزراء ووكلاء الوزرات في حكومة الوفاق الوطني السابقة بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبأسرهم خلال أسبوع، وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في منشور الهيئة رقم (4) لسنة 2021 الذي نشرته اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن ضرورة امتثال وزراء ووكلاء الوزرات بحكومة الوفاق الوطني السابقة ولم يمتثلوا لتعبئة إقرارات الذمة المالية.

وقالت الهيئة في منشورها إن هذا الإجراء يأتي في إطار مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2014، بشأن تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها، مشيرة إلى أنها تتلقى الإقرارات بمقرها في طرابلس.

- هيئة مكافحة الفساد تطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتعبئة إقرارات الذمة المالية

وسبق أن طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في 15 مارس الماضي، أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وكذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتعبئة إقرارات الذمة المالية، منوهة إلى أنها ستشرع «بتلقي الإقرارات لمَن تقلدوا مناصب جديدة بالحكومة» وفق منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2021.