هيئة مكافحة الفساد تدعو وزراء ووكلاء «الوفاق» لتعبئة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأسرهم خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 11:02 مساء
شعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. (أرشيفية: الإنترنت)

أهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالوزراء ووكلاء الوزرات في حكومة الوفاق الوطني السابقة بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبأسرهم خلال أسبوع، وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في منشور الهيئة رقم (4) لسنة 2021 الذي نشرته اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على «فيسبوك» بشأن ضرورة امتثال وزراء ووكلاء الوزرات بحكومة الوفاق الوطني السابقة ولم يمتثلوا لتعبئة إقرارات الذمة المالية.

وقالت الهيئة في منشورها إن هذا الإجراء يأتي في إطار مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم (11) لسنة 2014، بشأن تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها، مشيرة إلى أنها تتلقى الإقرارات بمقرها في طرابلس.

- هيئة مكافحة الفساد تطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتعبئة إقرارات الذمة المالية  

وسبق أن طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في 15 مارس الماضي، أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وكذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتعبئة إقرارات الذمة المالية، منوهة إلى أنها ستشرع «بتلقي الإقرارات لمَن تقلدوا مناصب جديدة بالحكومة» وفق منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - ساسي العجيلي (الحلقة 14)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 14)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 14)
فيديو
الغربال (الحلقة 14)
فيديو
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
ماكرون يدين «بأشد العبارات القمع» في تشاد
دولى
بيع حذاء رياضي انتعله كانييه ويست برقم قياسي
منوعات
«رايتس ووتش» تتهم «إسرائيل» بارتكاب الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين
عربى
التعادل السلبي ينهي قمة الاتحاد والأهلي طرابلس
رياضة محلية
«العفو الدولية»: 22 حكما بالإعدام وسجن مئات المدنيين في محاكمات عسكرية أجرتها ...
ليبيا
الرئاسة التركية: تحسين العلاقات مع القاهرة يعزز جهود السلام في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

20 جنرالا يحذرون من «تفكك فرنسا» ولوبن تدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات