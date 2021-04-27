الانتهاء من صيانة واستكمال البئر «78 أ» بحقل أبو الطفل بقدرة 884 برميل زيت يوميا

الانتهاء من صيانة واستكمال البئر «78 أ» بحقل أبو الطفل, 27 أبريل 2021. (شركة مليته)

أعلنت شركة مليتة لإنتاج النفط، الانتهاء من عمليات صيانة واستكمال البئر «78 أ»، بحقل أبو الطفل، ومن ثم تحسين وتنظيف الترسبات الكلسية وتنشيط الماكينات والرفع بالنتروجين للبئر، وبقدرة إنتاجية 884 برميل زيت يوميا، ونسبة غاز 1.067 مليون قدم مكعبة.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن عمليات الصيانة تمت بواسطة الحفارة الوطنية 15 بحقل أبوالطفل.

ووفق البيان، تم اختبار البئر على خانق 32/64، وضغط رأس البئر 740 بعد توقفها عن الإنتاج سنة 2019.

ووجهت الشركة الشكر لإدارة الحفر وصيانة الآبار، وقسم صيانة واستكمال الآبار بحقل أبوالطفل، لإعداد البرنامج وتنفيذه بحرفية، مع مراعاة السلامة المهنية لإعادة إنتاج البئر، وكذلك لإداراة العمليات وإدارة الحقل لتقديم كافة التسهيلات، وبتعليمات لجنة إدارة المشغل لإجراء وإنهاء عمليات الصيانة على أكمل وجه.

الانتهاء من صيانة واستكمال البئر «78 أ» بحقل أبو الطفل, 27 أبريل 2021. (شركة مليته)

الانتهاء من صيانة واستكمال البئر «78 أ» بحقل أبو الطفل, 27 أبريل 2021. (شركة مليته)

الانتهاء من صيانة واستكمال البئر «78 أ» بحقل أبو الطفل, 27 أبريل 2021. (شركة مليته)