كوبيش يغادر سرت بعد مشاركته في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

كوبيش خلال مشاركته في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت. (المجلس الرئاسي)

غادر المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مساء اليوم الثلاثاء، سرت بعد زيارة قصيرة إلى المدينة شارك خلالها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي ترأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وكان في وداع كوبيش لدى مغادرته مطار سرت عدد من القيادات العسكرية وأعضاء لجنة «5+5».

وشارك كوبيش خلال زيارته القصيرة إلى سرت، التي استمرت ساعتين في جلسة مغلقة مع أعضاء اللجنة العسكرية جرى خلالها بحث عدد من الملفات المتعلقة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

- المنفي يعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي

- وصول أعضاء لجنة «5+5» إلى سرت

- وصول وفد البعثة الأممية إلى سرت للمشاركة في اجتماع لجنة «5 + 5»

- كوبيش يصل إلى سرت ويشارك في اجتماعات لجنة «5+5»

كما ناقشت الجلسة المغلقة أيضا تقارير لجان نزع الألغام والمخلفات الحربية وملف إجراءات فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة المغلقة منذ عام وأربعة أشهر.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال الاجتماع تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي، مشيدا بعمل اللجنة العسكرية ودورها في وقف إطلاق النار.