المنفي يعلن تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 07:37 مساء
استقبال المنفي لدى وصوله إلى مقر اللجنة العسكرية المشتركة في سرت. (المجلس الرئاسي)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تخصيص مبلغ مالي لدعم عملية فتح الطريق الساحلي، وذلك خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اليوم الثلاثاء، بمقرها في مجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة جاء للوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملها، مشيرا إلى أن المنفي أثنى على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المنفي تباحث مع أعضاء اللجنة العسكرية «حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزية اللجنة واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، مشيرا إلى تخصيص مبلغ لدعم العملية».

- المنفي ونائباه يصلون سرت للمشاركة في اجتماع لجنة «5+5»
- وصول أعضاء لجنة «5+5» إلى سرت
- وصول وفد البعثة الأممية إلى سرت للمشاركة في اجتماع لجنة «5 + 5»
- كوبيش يصل سرت ويشارك في اجتماعات لجنة «5+5»

وأضاف أن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أفادت من جهتها بأن «فتح الطريق في مراحله النهائية»، مؤكدة «الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية»، و«أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن المنفي عقد اجتماعا مشتركا مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنا جهودهم ومجددا التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، الثلاثاء 27 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، الثلاثاء 27 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، الثلاثاء 27 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
المنفي لدى مغادرته مقر اللجنة العسكرية المشتركة في سرت. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، الثلاثاء 27 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
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