دبلوماسي إيطالي يطالب بـ«ضمان أمني» لعودة الشركات إلى ليبيا

المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا. (آكي)

قال المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية إلى ليبيا، السفير باسكوالي فيرارا، إن «إحياء شامل للعلاقات الثنائية بين إيطاليا وليبيا يتطلب أن تضمن السلطات الليبية مسألة الأمن».

وأضاف، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في روما بالنسبة للأمن، أن المسألة تتعلق أولاً وقبل كل شىء بالشركات الإيطالية التي تنوي العمل في ليبيا وإعادة فتح المجال الجوي» بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وقال: «على سبيل المثال، في عملية بناء الطريق السريع، أحد الشروط المسبقة التي وضعناها لبدء الأعمال هو وجود خطة أمنية معتمدة من قبل الشركات وتقدم إلى سفارتنا»، موضحا: «على الحكومة الليبية إثبات قدرتها على ضمان سلامة شركاتنا».

ورأى الدبلوماسي الإيطالي أنه «في الوقت الراهن، وكما يتضح من أحداث أمس في بنغازي، حيث منعت ميليشيات عقد اجتماع حكومي، فإن «السيطرة الكاملة على الأراضي الليبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية ليست حقيقة ثابتة بعد».

وأضاف: «هذا يجب ألا يمنعنا عن الاستثمار في العلاقات مع السلطات الليبية لأنه يجب أن يكون لدينا منظور مستقبلي ونهج واقعي واثق، ولكن دون الإفراط في التوقعات على المدى القصير».