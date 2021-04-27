«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الثلاثاء 27 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 02:45 مساء
جانب من أعمال صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس، 7 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، طرح الأحمال لمدة ساعة من الفترة من الخامسة مساء إلى الثامنة مساء في الجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية.

في حين لا يوجد طرح للأحمال في الجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، الثلاثاء، على ما أظهرت نشرة طرح الأحمال اليومية المنشورة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويتسق ذلك مع تصريحات مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، الذي أعلن أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم»، موضحا أن توزيع الأحمال خلال الشهر سيتم بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فالور أكتويل»: عسكريون يحذرون ماكرون من تفكك فرنسا
دولى
«رايتس ووتش» تتهم «إسرائيل» بارتكاب الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين
عربى
البيت الأبيض: بايدن يريد زيادة الضرائب على الأشخاص الأكثر ثراء
اقتصاد
التعادل السلبي ينهي قمة الاتحاد والأهلي طرابلس
رياضة محلية
«العفو الدولية»: 22 حكما بالإعدام وسجن مئات المدنيين في محاكمات عسكرية أجرتها ...
ليبيا
الرئاسة التركية: تحسين العلاقات مع القاهرة يعزز جهود السلام في ليبيا
ليبيا
مالطا تدافع عن خفر السواحل الليبي بعد غرق 130 مهاجرا والأخير يبرر.. والبابا ...
ليبيا
إحالة قيمة «هدية رمضان» إلى حسابات 100 ألف أسرة بالمصارف
ليبيا
مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات
ليبيا
إعدام 17 طن حشيش في النيجر قبل وصولها إلى ليبيا
ليبيا
«المناصب السيادية» تعرقل الميزانية الجديدة.. و«تأخير الانتخابات» هاجس الداخل ...
ليبيا
نورلاند: وضعنا استراتيجية مع باشاغا لتوحيد الجماعات المسلحة في غرب ليبيا لكن ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق