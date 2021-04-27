كوبيش يصل سرت ويشارك في اجتماعات لجنة «5+5»

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وكان في استقبال كوبيش أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفور وصوله شارك في جلسة للجنة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني إلى سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية.

والإثنين، أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس التسييري لبلدية سرت محمد الأميل، تعليق العمل بجميع الجهات الإدارية، وكذلك تعليق العمل بمصرفي التجاري الوطني سرت ووكالة مصرف الوحدة جامعة سرت، ومحطات الوقود «الجيزة العسكرية، الوسطى سرت، الجزيرة (بن هندر)، ومحطة رقك (7 ك م) المجاورة لفندق المهاري سرت».

وأوضح أن تعليق العمل سيكون «لحين إشعار آخر»؛ للمحافظة على الأمن العام، وتنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة سرت لتأمين اجتماع لجنة «5+5» والوفود المشاركة.