انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 12:53 مساء
حملة التطعيم ضد كورونا في غدامس، 27 أبريل 2021، (الرقابة على الأغذية)

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في غدامس، مستهدفة الفئة العمرية من سن 70 عاما وأكثر.

وأجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب غدامس جولة تفتيشية على مركز الرعاية الصحية المسؤول عن تنفيذ الحملة، وذلك رفقة عناصر جهاز الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى استخدام لقاح «أسترازينيكا» في التطعيم، وقد اطمأن المفتشون إلى تخزين اللقاحات في ظروف ملائمة من حيث التبريد، كما كانت الترتيبات والإجراءات الصحية داخل المركز الصحي «ممتازة».

عبوة لقاح
المفتشون ورجال الحرس البلدي خلال متابعة عملية التطعيم
المفتشون ورجال الحرس البلدي خلال متابعة عملية التطعيم
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