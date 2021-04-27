30 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء خلال 4 أيام

عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» في البيضاء. (أرشيفية: مركز الرصد البيضاء)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية في البيضاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الإثنين.

وتردد على المركز 387 شخصًا خلال هذه الفترة، بينهم 22 حالة اشتباه، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وحض المركز المواطنين على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة الشخصية، محذرا من وجود زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البيضاء.