30 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء خلال 4 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 10:04 صباحا
عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» في البيضاء. (أرشيفية: مركز الرصد البيضاء)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة، التابع لإدارة الشؤون الصحية في البيضاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الإثنين.

وتردد على المركز 387 شخصًا خلال هذه الفترة، بينهم 22 حالة اشتباه، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وحض المركز المواطنين على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والمحافظة على النظافة الشخصية، محذرا من وجود زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في البيضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في الهند «أكثر من مؤلم»
دولى
ناس اليوم (الحلقة 13)
فيديو
بيرلو يجلب لابنه تهديدات بالقتل بسبب يوفنتوس
رياضة عالمية
أطفال أبطال (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - يونس راشد (الحلقة 13)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 13)
فيديو
الهلال يلحق بالأخضر أول هزيمة في مباراة متوقفة تنتظر قرار اتحاد الكرة الليبي.. ...
رياضة محلية
الغربال (الحلقة 13)
فيديو
الأهلي بنغازي يشكو للحكومة الليبية
رياضة محلية
من أندريا بيلوتي الذي يثير اهتمام الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني؟
رياضة عالمية
حمودة: رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تقرر تأجيل موعد الاجتماع اليوم ...
ليبيا
سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق