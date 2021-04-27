ألمانيا تقدم نحو 6 ملايين دولار لدعم جهود احتواء «كورونا» في ليبيا

علم ألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» الذي يضم مجلس النواب (البوندستاغ) في برلين، 24 فبراير 2021. (أ ف ب)

أعلنت الحكومة الألمانية تقديمة خمسة ملايين و973 ألف دولار إلى منظمة «يونيسف»؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا، والتخفيف من أثره.

وأوضحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، في بيان أمس الإثنين، أن التمويل خصص لبرنامج يستهدف 4.8 مليون شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح.

ويركز البرنامج على تنظيم جلسات وحملات توعية مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية، وتوفير الإمدادات المنقذة للحياة والمستلزمات الأساسية، وتقديم المواد التي تساعد في إتمام عملية التعليم عن بعد للأطفال والمعلمين والميسرين في المدارس والمراكز المستهدفة، وفق البيان.

وأشار البيان إلى تنفيذ البرنامج بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص.

وأعرب الممثل الخاص لـ«يونيسف» في ليبيا، عبدالقادر موسى، عن امتنان المنظمة للحكومة الألمانية وشعبها على الشراكة والدعم المستمر للحد من انتشار الفيروس والتخفيف من تأثيره في ليبيا، معقبا: «هذه المساهمة مكنت من دعم استمرارية خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، مع الحفاظ على سلامة جميع مقدمي الخدمات من خلال الحصول على المعلومات الصحيحة ومعدات الحماية».