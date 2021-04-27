ضبط تشكيل عصابي في مصراتة بحوزتهم مواد مخدرة ومسروقات من محال تجارية

أفراد التشكيل العصابي الذي ألقي القبض عليهم في مصراتة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الاثنين، عن ضبط تشكيل عصابي في مصراتة بحوزتهم مسروقات من محال تجارية ومواد مخدرة، مشيرة إلى أن أعضاء التشكيل العصابي يحملون الجنسية النيجرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التشكيل العصابي جرى ضبط عناصره بعد عمليات بحث وتحري من قبل فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة، بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين لمراكز الشرطة بالمديرية، بخصوص عمليات السرقة التي حصلت بالمدينة في الفترة الماضية من قبل أشخاص من الجنسية الأفريقية.

وأوضحت الوزارة أن الجناة الذي ألقي القبض عليهم هم: (ع_إ) و(ح_ع_م) و(م_ع) و(ع_م_أ) و(ع_م_ل) و(ع_أ_أ) و(أ_ش) و(ش_أ_م) وجميعهم من «النيجر»، مؤكدة أنه «تم ضبط هذا التشكيل الإجرامي وبحوزتهم مسروقات من عدة محلات تجارية وكذلك بحوزتهم مواد مخدرة».

كما أكدت وزارة الداخلية نقل المتهمين إلى مقر قوة المهام الأمنية تمهيدا لتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

أفراد التشكيل العصابي الذي ألقي القبض عليهم في مصراتة. (وزارة الداخلية)