الأرصاد توضح التأثيرات المتوقعة للمنخفض الصحراوي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 07:55 مساء
تأثير المنخفض الصحراوي على البلاد، 26 أبريل 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن «تأثير المنخفض الصحراوي بدا واضحا هذا اليوم على المنطقة الغربية».

وأشار المركز، في بيان الإثنين، إلى رصد «صعود لافت لدرجات الحرارة يستمر لعدة أيام، خاصة على الدواخل والجنوب». وتوقع «تذبذب درجات الحرارة في الساحل الغربي بين يوم وآخر، لتنخفض موقتا يوم الأربعاء على بعض مدن الساحل وترتفع من جديد يومي الخميس والجمعة».

أما في المناطق الشرقية وحتى الجبلية منها، توقعت الأرصاد ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ غدا مع نشاط للرياح المثيرة للغبار». وتدخل مناطق الجنوب الغربي والشرقي في سلسلة من الامتدادات الحرارية الساخنة، التي قد تستمر لعدة أيام، حسب المركز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناس اليوم (الحلقة 13)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 13)
فيديو
لمسة وفاء - يونس راشد (الحلقة 13)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 13)
فيديو
الهلال يلحق بالأخضر أول هزيمة في مباراة متوقفة تنتظر قرار اتحاد الكرة الليبي.. ...
رياضة محلية
الغربال (الحلقة 13)
فيديو
الأهلي بنغازي يشكو للحكومة الليبية
رياضة محلية
من أندريا بيلوتي الذي يثير اهتمام الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني؟
رياضة عالمية
ملعب «الأولمبيكو» يستقبل قمة لاتسيو وميلان في «الكالتشيو»
رياضة عالمية
سلامة ووليامز يطالبان المجتمع الدولي بـ«إشارة حازمة» للجهات الفاعلة في ليبيا
ليبيا
طريق دولي جديد يربط مصر وليبيا وتونس
ليبيا
الكاتب فتحي القابسي: المشاهد مدرك كل كبيرة وصغيرة وزمن الرسائل ولى
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه المادة قد تقلل من خطر الإصابة بـ«كورونا»