الأرصاد توضح التأثيرات المتوقعة للمنخفض الصحراوي

تأثير المنخفض الصحراوي على البلاد، 26 أبريل 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن «تأثير المنخفض الصحراوي بدا واضحا هذا اليوم على المنطقة الغربية».

وأشار المركز، في بيان الإثنين، إلى رصد «صعود لافت لدرجات الحرارة يستمر لعدة أيام، خاصة على الدواخل والجنوب». وتوقع «تذبذب درجات الحرارة في الساحل الغربي بين يوم وآخر، لتنخفض موقتا يوم الأربعاء على بعض مدن الساحل وترتفع من جديد يومي الخميس والجمعة».

أما في المناطق الشرقية وحتى الجبلية منها، توقعت الأرصاد ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ غدا مع نشاط للرياح المثيرة للغبار». وتدخل مناطق الجنوب الغربي والشرقي في سلسلة من الامتدادات الحرارية الساخنة، التي قد تستمر لعدة أيام، حسب المركز.