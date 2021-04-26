خطاب من «مكافحة الأمراض» لمديري حملة التطعيم ضد «كورونا» بشأن الالتزام بالمنظومة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 04:09 مساء
التطعيم ضد «كورونا» في صبراتة، 24 أبريل 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

وجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، خطابا للمديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» بالبلديات بشأن الالتزام بالتطعيم وفقا للقوائم المرسلة إليهم من قبل المنظومة بشكل يومي.

وشدد النجار في خطابه على الالتزام بتعبئة النماذج المعدة بحسب «ما تم تدريبكم عليه مسبقا، وذلك لضمان سير الحملة بالشكل المطلوب».

وجاء في البيان أنه في إطار استمرار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، ولضمان سير الحملة بالشكل المطلوب وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التسييرية للحملة ووفقا لتوصيات وزير الصحة بشأن الاعتماد على منظومة التسجيل الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا في التطعيم ووفقا للأولويات التي تم وضعها مسبقا.

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا».. والبداية بـ«الدبيبة»

وفي 10 أبريل الجاري، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة في طرابلس، فيما كانت الجرعات الأولى من التطعيم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له، فيما تستمر الحملة حتى الآن في أغلب البلديات.

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