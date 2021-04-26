النائب عبدالهادي الصغير: «النواب» سيحيل ملفات المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 03:22 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال تسلم محضر أعمال لجنة استلام و فرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السياديةـ 25 أبريل 2021. (مجلس النواب)

تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح محضر أعمال لجنة استلام و فرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية عقب انتهاء أعمالها الأحد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

ونقل الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عن عضو اللجنة النائب عبدالهادي الصغير القول: «سيتم إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين فرزتهم اللجنة وفقاً للشروط الواجب توفرها مرفقة بملفاتهم من قبل رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة».

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ويوم الأحد، شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول للمجلس مع مجلس النواب تسميتها «حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

كما صوت المجلس على قبول ترشح المستشار، الصديق الصور، لمنصب النائب العام لليبيا بأغلبية الحضور، وفقا لما نصت عليه المادة (15) من الاتفاق السياسي. «النواب» يصوت بالأغلبية على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما.

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