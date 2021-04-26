الكهرباء: لا طرح للأحمال اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 12:11 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (إنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه لاطرح للأحمال اليوم الإثنين في عموم الغرب والجنوب الليبي، وكذلك في المنطقة الشرقية.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنه لا توجد أي ساعات لطرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي، ولا في الجناح الشرقي.

ويتسق ذلك مع تصريحات مدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، الذي أعلن أنه «لن يكون هناك طرح كبير للأحمال خلال شهر رمضان الكريم».

الفلاح أكد أن توزيع الأحمال خلال الشهر سيتم بالتساوي على جميع المدن الليبية بما فيها بنغازي، حال الربط بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

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