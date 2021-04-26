وزيرا الاقتصاد والنفط بحكومة الوحدة الموقتة يناقشان إنشاء مصافي تكرير بمناطق متفرقة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 01:48 صباحا
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج. (الإنترنت)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج  ووزير النفط والغاز محمد عون إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط بعدد من المناطق، خلال اجتماع، اليوم الأحد.

وناقش الاجتماع، الذي حضره عدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارتين، أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط بمناطق متفرقة لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي الى ديزل عالي الجودة بهدف تغطية الطلب المحلي ودور الحكومة والوزرات في تحفيز الإستثمار بقطاع الصناعات النفطية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وأكد وزير الإقتصاد أن الحكومة من خلال وزراتها المختصة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية وتوفير الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة يتم تحديدها حسب الاحتياجات بما يحقق إنتاج المحروقات محلياً بدلاً عن استيرادها.

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