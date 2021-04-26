حمودة: رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تقرر تأجيل موعد الاجتماع غداً ببنغازي

محمد حمودة متحدثا خلال المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي غداً الإثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

ولم يذكر الناطق أسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، دعا وزراء الحكومة ووزراء الدولة ونواب رئيس مجلس الوزراء، إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث، غدا الإثنين، والذي سيكون في بنغازي.

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وفي خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر، إلى جميع الوزراء ووزراء الدولة ونواب مجلس الوزراء، فقد جاءت الدولة بناء على تعليمات الدبيبة، لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث.

وأوضح أن الاجتماع سيكون بديوان مجلس الوزراء ببنغازي على تمام الساعة الواحدة ظهر غد.