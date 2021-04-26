حمودة: رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية تقرر تأجيل موعد الاجتماع غداً ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 12:12 صباحا
محمد حمودة متحدثا خلال المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة أن رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قررت تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده بمدينة بنغازي غداً الإثنين، على أن يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن.

ولم يذكر الناطق أسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، دعا وزراء الحكومة ووزراء الدولة ونواب رئيس مجلس الوزراء، إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث، غدا الإثنين، والذي سيكون في بنغازي.

-  الدبيبة يدعو الحكومة إلى اجتماع مجلس الوزراء غدا في بنغازي

وفي خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة عامر، إلى جميع الوزراء ووزراء الدولة ونواب مجلس الوزراء، فقد جاءت الدولة بناء على تعليمات الدبيبة، لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث.

وأوضح أن الاجتماع سيكون بديوان مجلس الوزراء ببنغازي على تمام الساعة الواحدة ظهر غد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برشلونة يرفض الاستسلام على قمة «الليغا» ويشعل السباق مع أتلتيكو وريال مدريد
رياضة عالمية
غضب في العراق بسبب «جريمة» احتراق مرضى«كورونا»
عربى
نقل زعيم جبهة «بوليساريو» إلى إسبانيا للعلاج من فيروس «كورونا»
عربى
لمسة وفاء - ساسي أبوبكر (الحلقة 12)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 12)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 12)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 12)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 12)
فيديو
الغربال (الحلقة 12)
فيديو
فرانس برس: تسجيل 900 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة
دولى
بأمر «فيفا».. منتخب ليبيا ضمن نخبة العرب في بروفة كأس العالم بقطر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: خارطة طريق تعيد علاقة ليبيا ومصر إلى مجراها الطبيعي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق