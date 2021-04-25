الدبيبة يكلف ثلاثة وكلاء لوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 09:33 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، قراره رقم (50) لسنة 2021، الذي كلف بموجبه ثلاثة وكلاء لوزارة الداخلية، وفق نص القرار الصادر اليوم الأحد.

وبموجب القرار فقد كلف الدبيبة كلا من فرج محمد منصور وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون الفنية، ومحمود عمر سعيد وكيلا لوزارة الداخلية للشؤون العامة، وبشير أبوالقاسم الأمين وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون المديريات.

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وقبل إعلان هذه التعيينات أصدر الدبيبة قبل أيام قرارا أعفى بموجبه كافة وكلاء الوزراء المعينين من قبل حكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة.

ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج محمد منصور سبق له أن شغل منصب وكيل الوزارة في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج.

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