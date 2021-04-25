«يوبام» تبدي استعدادها لتنفيذ مشاريع وبرامج لدعم وزارة العدل والجهاز القضائي في ليبيا

لقاء المستشارة حليمة عبدالرحمن مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة وأمن الحدود «يوبام». (وزارة العدل)

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة وأمن الحدود في ليبيا «يوبام» استعدادها لتنفيذ أية أنشطة وبرامج ومشاريع تلبي احتياجات وزارة العدل والجهاز القضائي في ليبيا، وفق ما نشرته وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء التأكيد الأوروبي على لسان رئيسة بعثة «يوبام»، ناتلينا تشيا، خلال لقائها اليوم الأحد، والوفد المرافق لها مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن في مكتبها بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة.

وقالت وزارة العدل إن الوزيرة حليمة عبدالرحمن أشادت في مستهل اللقاء بجهود البعثة الأوروبية في تطوير قدرات منظومة العدالة الليبية والأجهزة المساعدة لها، استنادا إلى مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والبعثة العام 2018.

وقالت عبدالرحمن إن مذكرة التفاهم «ساهمت في إشراك أعضاء الجهاز القضائي في البرامج والأنشطة التي تنفذها البعثة والآليات الأوروبية الأخرى»، مؤكدة حرصها على استمرار هذا التعاون «من خلال الاستجابة لأولويات الوزارة وفق متطلبات المرحلة الحالية، وبما يؤكد ويرسخ مفهوم ولاية القضاء الليبي على أراضيه كجزء من السيادة الوطنية».

وأوضحت الوزيرة متطلبات المرحلة الحالية واحتياجاتها فيما يتعلق بملف إدارة الهجرة غير الشرعية وفق الرؤية الوطنية التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على صياغتها، وإعداد كوادر وطنية من قضاة وموظفين لمرحلة الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر 2021.

من جانبها، أشادت رئيسة البعثة الأوروبية، ناتلينا تشيا، بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة العدل و«يوبام»، مستعرضة الأنشطة التي نفذتها البعثة لصالح الوزارة والجهات التابعة لها.

ونوهت وزارة العدل إلى أن لقاء الوزيرة حليمة عبدالرحمن ورئيسة البعثة الأوروبية لإدارة وأمن الحدود في ليبيا «يوبام» خلص في ختامه إلى «الاتفاق على عقد مزيد اللقاءات والاجتماعات لصياغة حزمة من الأنشطة والبرامج وفق أولويات الوزارة».

لقاء المستشارة حليمة عبدالرحمن مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة وأمن الحدود «يوبام». (وزارة العدل)