«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل الزويتينة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية على ساحل الزويتينة تصل سرعتها اليوم الأحد إلى 25 عقدة، فيما يستمر التحذير حتى الثانية عشرة من صباح غد الإثنين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتـها ما بين 0 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.25 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.

- الرؤيـة جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها ما بين 05 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الزويتينة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.00 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة.

جدول بحالة الطقس في عدد من الموانئ الليبية، الأحد، 25 أبريل 2021 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)