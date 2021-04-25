توزيع إصابات كورونا.. طرابلس الأعلى و424 حالة جديدة و110 مخالطين

فصل بلازما من دماء متعاف في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 534 إصابة بفيروس كورونا في عموم ليبيا، أمس السبت، و530 حالة شفاء و49 وفاة بالفيروس.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تلقى 2762 عينة من مختبراته المعملية لفحصها، أظهرت التحاليل سلبية 2228 عينة، فيما تأكدت إصابة 534 حالة منها 424 جديدة و110 مخالطين.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ240 حالة جديدة و38 مخالطة، ومصراتة 29 حالة مخالطة والرجبان حالة جديدة وخمس مخالطين، وزليتن عشر حالات جديدة وأربع مخالطين، والزاوية الغرب 17 حالة جديدة، والقره بوللي 21 حالة جديدة وباطن الجبل وسبها وتازربو والسواني بن آدام وسرت وقصر الأخيار حالة جديدة لكل منها، والقلعة ثلاث حالات جديدة، وطبرق خمس حالات جديدة وقصر بن غشير تسع حالات جديدة وصبراتة 15 حالة جديدة.

تسجيل 534 إصابة بفيروس كورونا و530 حالة شفاء في ليبيا

كما سجلت نالوت حالتين جديدتين، وبني وليد 14 حالة جديدة، والسائح أربع حالات جديدة، وغريان 22 حالة جديدة والزاوية تسع حالات جديدة وخمس مخالطة، والماية ست حالات جديدة، وجنزور ست حالات جديدة والجفرة أربع حالات جديدة، ودرج حالة جديدة ومثلها مخالطة، والخمس 17 حالة جديدة، والزنتان 28 حالة مخالطة، وجادو أربع حالات جديدة، والرياينة ست حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ412 حالة، وأربع حالات في تازربو، وست حالات في الكفرة، وعشر حالات في مسلاتة، وحالة واحدة في القبة، و13 حالة في قصر بن غشير، و17 حالة في مصراتة، و23 حالة في العجيلات، وثماني حالات في غدامس، وخمس حالات في الزنتان، و19 حالة في الزاوية المركز، و11 حالة في غريان، وحالة واحدة في سبها.

بينما توزعت حالات الوفاة على كل من طرابلس بـ30 حالة، وحالتين في مسلاتة، وحالتين في مصراتة وحالتين في صبراتة وثلاث حالات في زليتن، فيما سجلت كل من قصر بن غشير والجميل وجنزور والقره بوللي والعوينية والزنتان والعجيلات ودرج وغريان وسبها حالة وفاة لكل منها.

وبذلك سجل إجمالي إصابات كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء 175 ألفا و286 حالة، تعافى منهم 160 ألفا و643 حالة، وتم تسجيل 2996 حالة وفاة، بينما ما زال 11 ألفا و647 حالة نشطة.