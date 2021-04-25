تطعيم أكثر من 255 مواطنا ضد «كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 12:26 صباحا
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، 24 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، السبت، في ستة مراكز صحية بمدينة بني وليد، وتلقى أكثر من 255 مواطنًا الطعم خلال اليوم الأول للحملة، على ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد محمد أبوالنيران، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مكتب الرعاية الصحية تسلم  750 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا» من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم توزيعها على المراكز الستة في المدينة.

- إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تستعد لإطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»

وشهد اليوم الأول للحملة إقبالًا «جيدًا» للمواطنين، حيث تلقى أكثر من 255  شخصًا التطعيم في عدد من المراكز الصحية المخصصة للتطعيمات، حسب أبوالنيران، الذي طالب الجميع بضرورة التسجيل بمنظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتلقي اللقاح من أجل حمايتهم وأهاليهم من الفيروس.

انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، 24 أبريل 2021. (بوابة الوسط)
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، 24 أبريل 2021. (بوابة الوسط)
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، 24 أبريل 2021. (بوابة الوسط)
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، 24 أبريل 2021. (بوابة الوسط)
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