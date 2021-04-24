انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 4 مناطق تابعة لشركة سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 11:49 مساء
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 4 مناطق تابعة لشركة سرت، 24 أبريل 2021. (شركة سرت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» بمناطق البريقة والعرقوب وبشر وعيادة المنطقة الأولى بالشركة.

وأشارت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى استهداف الحملة في مرحلتها الأولى كبار السن ممن تجاوزوا السبعين من العمر، وأصحاب الأمراض المزمنة وعناصر الرعاية الطبية.

- إقبال جيد على حملة التطعيم ضد «كورونا» في سرت

ويتم إخطار المستهدف بالتطعيم من خلال إرسال رسالة نصية بموعد التطعيم ومكانه على رقم الهاتف الذي تم تسجيله في منظومة التطعيم.

وعبرت إدارة الصحة المهنية بالشركة عن أملها شروع الجميع بالتسجيل في المنظومة لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع ضرورة احضار إثبات هوية والرقم الوطني عند تلقي التطعيم.

انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 4 مناطق تابعة لشركة سرت، 24 أبريل 2021. (شركة سرت)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 4 مناطق تابعة لشركة سرت، 24 أبريل 2021. (شركة سرت)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 4 مناطق تابعة لشركة سرت، 24 أبريل 2021. (شركة سرت)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 4 مناطق تابعة لشركة سرت، 24 أبريل 2021. (شركة سرت)
انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في 4 مناطق تابعة لشركة سرت، 24 أبريل 2021. (شركة سرت)
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