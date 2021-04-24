حملة لتطعيم المعتمرين في أجدابيا قبل سفرهم للأراضي المقدسة

حملة لتطعيم المعتمرين في أجدابيا قبل سفرهم للأراضي المقدسة, (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - إجدابيا)

انطلقت، الثلاثاء الماضي، حملة تطعيم للمعتمرين قبل انطلاقهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بعيادة الدرة في إجدابيا.

وبحسب بيان اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – أجدابيا، اليوم، كان عدد المُطعَّمين، أكثر من الـ53 مطعَّما على مدى يومين متتاليين، بإشراف مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية أحمد عبد العادي دواس، والدكتور سامح الخطيب مشرف الأطباء بالحملة.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية أجدابيا، بالمراكز التابعة للخدمات الصحية في أربع منصات تركزت في كل من عيادة الدرة وعيادة القرفة والمركز الصحي شهداء أجدابيا ومركز صالح مذكور الطبي.

واستهدفت الحملة كبار السن لمن هم في سن الـ70 عاما فما فوق، وكان الإقبال جيدا من المواطنين في أول يوم، وفاق عدد المُطعَّمين 135 مُطعَّما.

حملة لتطعيم المعتمرين في أجدابيا قبل سفرهم للأراضي المقدسة, (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - إجدابيا)

حملة لتطعيم المعتمرين في أجدابيا قبل سفرهم للأراضي المقدسة, (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - إجدابيا)