انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في بلدية أبو سليم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 06:18 مساء
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم, 24 أبريل 2021. (مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم)

انطلقت في بلدية أبو سليم، اليوم السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».

وانطلقت الحملة من خلال 6 محطات تطعيم، هي «المركز الصحي حي المجاهدين والمركز الصحي خالد بن الوليد، والمركز الصحي الهضبة الحرة والمركز الصحي سيدي سليم، والمركز الصحي المشروع الزراعي، والمركز الصحي الانعتاق».

وبحسب بيان مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم، تم استهداف الفئات التي منحت لها الأولوية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والطبية المساعدة، الذين تم إبلاغهم برسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة، ووفق المنظومة الخاصة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض .

انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم, 24 أبريل 2021. (مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم)
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم, 24 أبريل 2021. (مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم)
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم, 24 أبريل 2021. (مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم)
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم, 24 أبريل 2021. (مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم)
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدية أبو سليم, 24 أبريل 2021. (مكتب الخدمات الصحية بلدية أبوسليم)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بأمر «فيفا».. منتخب ليبيا ضمن نخبة العرب في بروفة كأس العالم بقطر
رياضة محلية
مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» في العالم أملا في الخروج من الكابوس
دولى
لمسة وفاء - منصور عطية الباح (الحلقة 11)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 11)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 11)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 11)
فيديو
الغربال (الحلقة 11)
فيديو
القبض على فرنسية «خطفت» ابنتها
منوعات
الفضيل يقود ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس.. ومباريات نارية في الأسبوع...
رياضة محلية
بريطانيا: إصابة 168 شخصا بجلطات توفي 32 منهم بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا»
دولى
كيف يؤثر السفر إلى الفضاء على صحة الإنسان؟
طب وصحة
بالصور.. المنفي يشارك في مراسم جنازة الرئيس التشادي إدريس ديبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد-19» يصل إلى قمة إيفرست