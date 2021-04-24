نورلاند: ليبيا تشهد شيئا شبيها بـ«معجزة».. ومتفائل بإجراء الانتخابات في موعدها

سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن ليبيا شهدت تطورات مهمة جدًّا تكاد تكون بمثابة «معجزة» منذ أواخر العام الماضي، عندما تم الاتفاق على وقف النار بين الطرفين المتقاتلين، معبرًا عن تفاؤله بإجراء الانتخابات في موعدها أواخر العام الحالي

وتابع نورلاند، خلال حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»، «الذي حصل هو أن النزاع المسلح توقف إلى حد كبير، وبدأ الليبيون يركزون على استعادة حياتهم الطبيعية وتأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والتصدي لـ(كوفيد - 19)»، مضيفا أن «العملية السياسية التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأشياء على المدى الأطول تم وضعها على العجلة من قبل، لكنها تحركت بعد وقف النار في شكل مميز.

وأوضح أن منتدى الحوار السياسي الليبي كان «إنجازًا حقيقيًّا» لكنه «لم يكن صلبًا»، قائلًا: «تمت هذه العملية من خلال التزاوج بين قيادة الليبيين أنفسهم وبمبادرتهم، ولكن تم تسهيلها من الأمم المتحدة».

وتابع أن رئيس البعثة الأممية السابق في ليبيا غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز وضعا هذه العملية على العجلة، ويواصلها الآن رئيس البعثة الحالي يان كوبيش، قائلًا: «ما حققته هذه العملية يكاد يكون معجزة، وأحد العوامل المهمة التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح هو الشفافية».

وأضاف: «نحن الآن أمام عملية تهدف إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، فيما تحظى هذه العملية بدعم معظم المجتمع الدولي، كما عبر عنه مجلس الأمن الدولي في قراره الذي تبناه في وقت سابق من هذا الأسبوع».

فيما عبر عن تفاؤله بإجراء الانتخابات في موعدها، قائلًا: «إنني متفائل إلى حد معقول. العملية الجارية حققت حتى الآن نتائج فاجأت كثيرين»، مضيفًا: «أعتقد أن هناك مَن سيحاول عرقلة إجراء الانتخابات، لكنني مستعد لأن أفاجأ بأن هذه العملية ستنجح».

وشدد على أنه لا يستطيع ضمان نجاحها، ولكن العامل الأكثر أهمية هو أن الليبيين يريدونها أن تحصل، «لا يكفي أن يكون لديك حكومة موقتة. هناك حاجة لحكومة كاملة الصلاحيات تستطيع أن تسترجع سيادة ليبيا ووحدتها الترابية وتتخلص من القوات الأجنبية، والطريق لتحقيق ذلك يكون عبر الانتخابات».