المنقوش تتلقى دعوة لزيارة مصر «في أقرب وقت»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 04:01 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ونظيرها المصري سامح شكري, (الخارجية المصرية)

تلقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، دعوة من نظيرها المصري سامح شكري، لزيارة القاهرة «في أقرب فرصة»، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين اليوم.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم، إن «الدعوة تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المتدة بين البلدين»، مؤكدًا أن الوزيرة قبلت الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد حافظ، بأن الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق.

 

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