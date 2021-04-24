«الأرصاد»: عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 12:58 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض نسبيا اليوم السبت على غالب مناطق الشمال الغربي وعلى مناطق الشمال الشرقي غدا الأحد، مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الجنوب الغربي واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول من بعد ظهر غد إلى جنوبية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و24 درجة، وما بين 25 و29 درجة على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعاً من الغد على غالب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
- الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و30 درجة، وما بين 35 و39 درجة على جالو والجغبوب، وتسجل انخفاضا غداً على غالب المناطق.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس - الحمادة:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على غات والمناطق المجاورة لها.
- الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 32 و39 درجة، ولا تتجاوز 29 درجة على مناطق الجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحول غداً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 39 و42 درجة، وتسجل انخفاضاً غداً.

** غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عند 19:43 وشروق شمس غدٍ عند 06:25.

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