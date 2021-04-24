السفير الأميركي: أوضاع تشاد تتطلب توحيد العناصر العسكرية الليبية في هيكل واحد

صورة مركبة تضم السفير الأميركي نورلاند ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. (الإنترنت)

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن السفير ريتشارد نورلاند بحث مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني الأحداث في تشاد، مشددة على ضرورة توحيد جميع العناصر العسكرية الليبية في هيكل واحد.



وقالت السفارة في بيان اليوم السبت، إن الوضع في تشاد يؤكد على «الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية».



المباحثات بين نورلاند والكوني تمت أمس الجمعة، حيث كان السفير في العاصمة البريطانية لندن، وأكد السفير خلالها «أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا».

كما أعرب السفير عن تقديره لتأكيد الكوني «الدعم الشعبي القوي من أجل إجراء الانتخابات الوطنية دون تأخير بتاريخ 24 ديسمبر المقبل».